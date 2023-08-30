  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة وأعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات

الخميس 31 أغسطس 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وأعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات



رام الله / سما /

 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح  حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة .

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

هآرتس: " عنصرية سافرة وعدم كفاءة".. حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

شاهد الصور .. آخر صور سيلفي لقائد فاغنر قبل مقتله مع من ؟؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-30_20-28-46

مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة وأصابت 3 جنود إسرائيليين بنابلس

photo_2023-08-30_21-15-10

إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في نابلس (فيديو)

photo_2023-08-30_22-52-21

موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض

abbas-saudi-3-640x400 (1)

صحيفة إسرائيلية: السعوديون والفلسطينييون صاغوا موقفين: "أمثل".. و"واقعي" يشمل 14 نقطة

photo_2023-08-30_19-08-17

بالفيديو: الاحتلال يعدم فتى بزعم طعنه مستوطن بالقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية