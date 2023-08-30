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إصابات في صفوف جنود الاحتلال

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس (فيديو)

الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جنديين إسرائيليين خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

أصيب جنديين إسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفاد موقع "والا" العبري بإصابة جنديين من جيش الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة بدورية لجيش الاحتلال بنابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأفادت المصادر، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الضاحية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس في بلاغ عسكري ":مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون عدد من العبوات في آليات  الاحتلال على شارع عمان وتصيب أهدافها بدقة.".

وأضافت:" تمكن مجاهدونا من تنفيذ كمين محكم في قوة راجلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بتفجير عدد من العبوات ثم الإجهاز على القوة بصليات كثيفة من الرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

واعترف الاحتلال بتعرضه لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار خلال اقتحامه لنابلس.

وذكرت مصادرمحلية أن سيارات إسعاف إسرائيلية، وصلت مكان انفجار العبوة الناسفة في منطقة الضاحية، فيما أفاد شهود عيان بإصابة عدد من جنود جيش بعد تفجير عبوة شديدة الانفجار خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم  في شارع عمان بنابلس، جاري نقلها إلى مستشفى رفيديا.

 

 

#نابلس

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