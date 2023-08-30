لجنة أممية تطلق دراسة قانونية حول عدم شرعية الاحتلال

نيويورك/سما/

عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اعتمدت خلاله تقريرها السنوي.

وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إحاطة حول آخر التطورات الفلسطينية، شاكرا اللجنة على جهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.

بدوره، قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرّر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ملخصا للدراسة القانونية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أعدت بناءً على طلب اللجنة وبشكل مستقل من قبل المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان التابع لجامعة أيرلندا الوطنية في غالواي.

وبدأت اللجنة بتوزيع الدراسة على نطاق واسع، حيث ستبعثها لمحكمة العدل الدولية لتضاف إلى المرافعات التي قدمت للمحكمة في نفس الموضوع. وتهدف الدراسة إلى المساهمة في شرح الأطر القانونية المعقدة المحيطة بالاحتلال الإسرائيلي وتداعياته.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها السنوي الذي سيقدم للجمعية العامة، وفق الولاية المنوطة بها من الجمعية.

ورحب منصور بالاجتماع ومخرجاته، خاصة أنه يعقد في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط عموما.