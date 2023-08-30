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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في القدس

الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في القدس



القدس المحتلة/سما/

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين قاموا برشق سيارات الفلسطينيين في القدس بالحجارة، ما أدى لتحطيم زجاج عدد من المركبات المارة.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنه بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لأحياء من المخيم، أغلق جنود الاحتلال الحاجز العسكري الرئيسي الذي يربط المخيم بمدينة القدس، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج منه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد سلمت، اليوم، أصحاب المنازل القريبة على الحاجز العسكري إخطارات هدم.

#مستوطنون .

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