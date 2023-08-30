عرين الأسود تنعي أحد "خيرة جنودها المجهولين"

نابلس/سما/

نعت مجموعات عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم، أحد "خيرة جنودها المجهولين" الشاب المجاهد عايد القني من بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب: "ان المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود والذي التحق بركب الشهداء مساء هذا اليوم أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس .

ووجهت العرين رسالة للاحتلال قائلة: "رسالتنا للعدو الجبان ، نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد ، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه ان العرين انتهى نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام ، لن يوقف العرين الا الذي خلق العرين فقط .

وفيما يلي نص البيان:

سم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

صدق الله العظيم

بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تنعى مجموعات عرين الأسود أحد خيرة جنودها المجهولين

ومقاتليها الأبطال ابن كفر قلّيل البطولة والفداء شهيد جبل النار المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود والذي التحق بركب الشهداء مساء هذا اليوم أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس .

إننا ونحن ننعى اليوم شهيدنا المجاهد عايد القني نبرق برسالة لكل المكلومة قلوبهم في هذا اليوم الحزين على فقدان رجال العز والشرف من نابلس الى طولكرم الى القدس الشريف سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء ويسكنهم فسيح جناته.

ورسالتنا للعدو الجبان ، نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد ، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه ان العرين انتهى نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام ،

لن يوقف العرين الا الذي خلق العرين فقط .

قال تعالى ( قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍۢ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ )

صدق الله العظيم

المجد للشهداء

والنصر لرجال الله الماضون على عهد الشهداء

إخوتكم مجموعات عرين الأسود