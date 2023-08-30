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إصابة 5 إسرائيليين خلال ساعات بالضفة والقدس

الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 إسرائيليين خلال ساعات بالضفة والقدس



القدس المحتلة/سما/

أصيب خلال ساعات مساء اليوم الأربعاء 5 إسرائيليين بجراح متفاوتة بعمليات وإلقاء حجارة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفقًا لمصادر عبرية فإن إسرائيلي أصيب بعملية دهس وقعت في مدينة الخليل، حيث لم تورد أي أخبار حول وضعه الصحي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاب فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبته برصاص الاحتلال في أعقاب ادعاء القوات الإسرائيلية أنه كان يحاول تنفيذ عملية طعن.

وفي القدس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس مساء اليوم الأربعاء بزعم أن حاول تنفيذ عملية طعن، ليعلن عن ارتقائه لاحقًا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجراح وصفت على أنها بين متوسطة وخطيرة.

وفي قرية عزون، قضاء مدينة قلقيلة، أصيب 3 مستوطنين بعد تعرضهم لإلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه حافلة ومركبات للمستوطنين.

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