الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله المطل على المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطن حسن جعفر على هدم منزله المطل على المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال المواطن جعفر من حارة السعدية إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص، مشيرًا إلى أن مساحة المنزل تبلغ حوالي 50 مترا مربعا، ويقطنه نجله وزوجته وبناته.

وأوضح بأن بلدية الاحتلال أخطرته بقرار صادر عن محكمتها بهدم المنزل خلال مدة زمنية قصيرة، رغم متابعة إجراءات استصدار الرخصة، لافتًا إلى أنه هدم منزله ذاتيا تجنبا لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليه في حال إقدامها على هدمه باستخدام آلياتها.