  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع مذكرة تفاهم لحماية المواقع الأثرية في فلسطين

الأربعاء 30 أغسطس 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع مذكرة تفاهم لحماية المواقع الأثرية في فلسطين



بيت لحم/سما/

وقّعت وزارة السياحة والآثار وهيئة تسوية الأراضي والمياه، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتنظيم العلاقة الثنائية لمصلحة حماية المواقع الأثرية.

ووقع على المذكرة، وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة ورئيس الهيئة محمد شراكة، في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

وأكدت معايعة أهمية الشراكة والتكامل بين وزارة السياحة والآثار وكافة الشركاء ومنهم هيئة تسوية الأراضي والمياه، مشيدة بدور الهيئة في تنظيم حقوق المواطنين في مجال الأراضي والعقارات، وإثبات ملكياتهم خصوصا في المناطق المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على دورها في تثبيت الأراضي والمواقع الأثرية، ما ساهم في حمايتها من أي اعتداء.

وتحدثت عن أهمية المواقع الأثرية التي تمتلكها فلسطين، حيث تعتبر من المواقع الفريدة على مستوى العالم وحمايتها واجب وطني مقدس.

وقالت معايعة إن وزارة السياحة والآثار تعمل على تطوير المواقع السياحية والأثرية، وتنفيذ مشاريع الكشف والترميم والصيانة والتهيئة لجعلها أماكن جذب سياحي، خاصة أن معظم المدن والقرى الفلسطينية غنية بالمواقع الأثرية.

بدوره، أشار شراكة إلى أهمية المذكرة الثنائية بين الجانبين، شاكرا وزارة السياحة والآثار على تعاونها الكبير ودورها في تحديد المواقع الأثرية وإدراجها ضمن أعمال التسوية.

وتنص المذكرة على ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تحديد المواقع الأثرية وحمايتها وإدراجها ضمن الخرائط والمخططات وسجلات الهيئة، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجان عمل مشتركة لضمان استمرارية التعاون والتنسيق الدائم بين الطرفين.

#رولا معايعة

الأكثر قراءة اليوم

"وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

هآرتس: " عنصرية سافرة وعدم كفاءة".. حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

"أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-30_19-08-17

استشهاد شاب بزعم طعنه مستوطن بالقدس المحتلة

20230830050916

غالانت يستعرض في واشنطن المخاوف الأمنية من دعم أميركي لـ"النووي السعودي"

هآرتس: " عنصرية سافرة وعدم كفاءة".. حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام

photo_2023-08-30_13-56-05

هل تنضم "إسرائيل" إلى "بريكس"؟

F4wWeqzWkAALihg

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية