الحرم الإبراهيمي يكتسي بحلة من السجاد الجديد

الخليل/سما/

اكتسى الحرم الإبراهيمي بحلة من السجاد الجديد، اليوم الأربعاء، بحضور وإشراف وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري.

وقال البكري: "وفقنا الله متابعة فرش الحرم الإبراهيمي بالسجاد الجديد الذي تم صناعته لدى شركة "النساجون العرب" في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو مماثل للسجاد الذي تم صناعته للمسجد الأقصى المبارك مؤخرا، وبتبرع كريم من الحاج رضوان أبو سنينة".

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، "تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبعها الأوقاف بشأن الحرم الإبراهيمي الشريف بزيادة الطواقم وإعادة ترميمه، بما يليق مع مكانته الدينية والوطنية ويحفظها، دعما للحرم والتواجد فيه ومحاربة أطماع الاحتلال بالسيطرة عليه".

وأضاف أن أعمال التجديد والتنظيم متواصلة في تكية سيدنا إبراهيم الخليل لتسهيل خدمة الوافدين لها خاصة من الفقراء والمساكين.