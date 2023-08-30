  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمام وفد من الكونغرس الأمريكي

السيسي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الأربعاء 30 أغسطس 2023 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي الأربعاء، وفدا موسعا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وضم الوفد السيناتور “ليندساي غراهام” عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور “روبرت مينينديز” رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال في بيان، إن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، خاصة في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحوار تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا.

وبحسب البيان الرئاسي، تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد السيسي تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

#عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة اليوم

"وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

"أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

رافائيل لوزون.. عراب "التطبيع الليبي" الذي بدأ مهمته من عهد القذافي

الأخبار الرئيسية

هآرتس: " عنصرية سافرة وعدم كفاءة".. حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام

photo_2023-08-30_13-56-05

هل تنضم "إسرائيل" إلى "بريكس"؟

F4wWeqzWkAALihg

جلعاد إردان يحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

دويكات-1363e614-d064-4418-aedb-eceb6014cb07-15bc2459-f714-48ca-bf00-0f7bbc09d3ae

دويكات: الأجهزة الأمنية تحقق بملابسات وفاة المواطن عبد القادر زقدح بطولكرم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية