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الاحتلال يعتقل والد الجريح أبو شيخة جنوب الخليل

الأربعاء 30 أغسطس 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل والد الجريح أبو شيخة جنوب الخليل



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، والد المعتقل الجريح محمود أبو شيخة عقب مداهمة منزله في قرية كرمة جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية،  إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة جنوب الخليل، وداهمت منزل عائلة المعتقل الجريح محمود أكرم جبرين أبو شيخة (22 عاما)، واعتقلت والده، واحتجزت البطاقات الشخصية لاثنين من أعمامه، عقب تفتيش المنزل وإخضاع من فيه لاستجواب ميداني.

وأصيب الشاب أبو شيخة ظهر اليوم عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل الخليل الجنوبي، الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة كان يستقلها، ما أدى لإصابته بجروح، حيث تم نقله إلى داخل أراضي الـ48، ولم تتوفر معلومات حول وضعه الصحي.

#محمود أبو شيخة

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