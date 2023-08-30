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"الهيئة المستقلة" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل الشاب عبد القادر زقدح

الأربعاء 30 أغسطس 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة المستقلة" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل الشاب عبد القادر زقدح



طولكرم/سما/

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الجهات الفلسطينية المختصّة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل الشاب عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم، ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه.

 

كما طالبت الهيئة في بيان، الأربعاء، بفتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

ودعت الهيئة جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين لضبط النفس والاحتكام إلى القانون، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

#عبد القادر زقدح

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