القاهرة: توقيع اتفاقية موسم العمرة القادم لمعتمري غزة

القاهرة/سما/

شهدت سفارة فلسطين بالقاهرة توقيع اتفاقية العمرة، ظهر اليوم الأربعاء ، وذلك بين وزارة النقل والمواصلات - الخطوط الجوية الفلسطينية، وشركتي "لاكي تورز" ، و”جوباص” .



ووقع سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية دياب اللوح الاتفاقية بالنيابة عن وزارة النقل والمواصلات - الخطوط الجوية الفلسطينية، مع اللواء محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة 'لاكي تورز للسياحة" ، والأستاذ فادي ناصيف رئيس مجلس إدارة شركة " جو باص" ، بحضور مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية الأستاذ محمد سلامة ، ومستشار أول سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر نداء البرغوثي، والمستشار الثقافي ناجي الناجي.



وثمن السفير دياب اللوح الاتفاقية الرامية إلى التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس ببذل كل الجهود لإنجاح موسم العمرة وتذليل كافة الصعاب أمام أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غرة.



وتقدم السفير دياب اللوح بالشكر للقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم، مثمناً دور الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان عن تقديم كل العون والمساندة لشعبنا الفلسطيني ، متمنيا موسماً ناجحاً لعمرة أهالينا في المحافظات الجنوبية.