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يقود وفداً من البرلمان في جولة تشمل الأردن ورام الله

أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور "إسرائيل"

الأربعاء 30 أغسطس 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور "إسرائيل"



الرباط/سما/

أعلن مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023، رسمياً أن رئيسه، النعم ميارة، سيزور إسرائيل على رأس وفد برلماني في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما جاء ذلك في بيان للمجلس.

تأتي الزيارة في إطار جولة رسمية يبدأها ميارة الجمعة 1 سبتمبر/أيلول المقبل من الأردن، وتشمل أيضاً فلسطين وإسرائيل. ويتضمن برنامج الزيارة التي تمتد من الأول إلى الثامن من سبتمبر/أيلول، زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بكل من عمان ورام الله والقدس.

و يعد ميارة مجلس المستشارين بالمغرب أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000.

كما قالت إنه بصفته رئيساً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يزور ميارة إسرائيل بدعوة من رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا.

فيما ذكر بيان مجلس المستشارين بالمغرب أنه "بصفته رئيساً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يعتزم ميارة القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية".

تأتي هذه الزيارة "انطلاقاً من الأولوية التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط، كمنبر للحوار والتواصل وقناة للدبلوماسية البرلمانية بشأن القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتباره المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين"، وفق المصدر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن برلمان البحر المتوسط منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورو متوسطية، ويضم في عضويته 31 برلماناً؛ بينها المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين.

فيما يزور ميارة خلال وجوده في إسرائيل، الكنيست تزامناً مع زيارة وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، من أجل استشراف آفاق وسبل تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين.

في السياق، لفت مجلس المستشارين بالمغرب في بيانه، إلى أن زيارة ميارة للأردن "تندرج في إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، ولتعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني".

كما يتوجه ميارة إلى الأردن، خلال الفترة الممتدة بين الأول والرابع من سبتمبر/أيلول، بدعوة من فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية.

يُذكر أن المفتش العام السابق للقوات المسلحة المغربية بلخير الفاروق، أجرى زيارة "غير مسبوقة" إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2022، للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي حول الابتكار في المجال العسكري.

في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، وقعت الرباط "إعلاناً مشتركاً" مع تل أبيب وواشنطن، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة المغربية. وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

الأناضول

#اسرائيل

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