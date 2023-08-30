فلسطين على موعد مع ظهور "القمر العملاق"

رام الله/سما/

تشهد سماء فلسطين والمنطقة مساء يوم غد الخميس، حدثاً فلكياً جميلاً، حيث يظهر “القمر العملاق” على شكل بدر بعد غروب الشمس مباشرة ليظهر ضخماً في السماء بشكل جميل.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن القمر يشرق القمر مساء الخميس في سماء فلسطين بحجم أضخم من حجم القمر المُكتمل المُعتاد بنسبة تصل إلى 14%، وسيظهر سطح القمر لامع وواضح جداً ,بحيث سيكون أكثر لمعان وإضاءة من القمر البدر في الظروف العادية بنسبة تصل إلى 30%.

ويعود سبب اقتراب القمر من الأرض إلى المدار البيضاوي للقمر حول الأرض، بحيث يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض كل 28 يوم، وبعد 14 يوماً يكون القمر في اقرب نقطة له من الأرض، والفارق بينهما يصل إلى حوالي 50 ألف كيلو متر.

وعندما تكون الأقمار الكاملة قريبة بشكل خاص من الأرض، يؤدي ذلك إلى ارتفاع المد، ويخضع المد والجزر لسحب الجاذبية للقمر، وبدرجة أقل الشمس، ونظرًا لأن الشمس والقمر يمران بمحاذاة مختلفة، فإن هذا يؤثر في حجم المد والجزر.

ودعت الجمعية الفلكية الفلسطينية هواة الأحداث الفلكية إلى الاستمتاع بمشاهدة القمر البدر مساء الخميس، حيث سينعم سكان فلسطين بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير التقاط الصور النادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له من الأرض خلال العام الجاري، حيث سيكون المشهد رائعاً عندما يطل القمر زاهياً وأكبر من المعتاد بشكل لافت.