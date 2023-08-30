  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (238) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وتوقفت اللجنة عند تهديدات حكومة الاحتلال والمستوطنين بحق مدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد الصهيونية، مؤكدة أنها تتطلب موقفا جماعيا رافضا من الدول العربية والإسلامية، وتحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف سياسات الاحتلال العدوانية.


وجددت اللجنة إدانتها لاستمرار جريمة الحصار على شعبنا في قطاع غزة، سيما في ضوء المؤشرات والمعطيات الخطيرة الناجمة عنه، والتي أعلنتها الجهات المختلفة، مشيرة إلى الوقفة التي نظمها مرضى السرطان مؤخرا لاستعراض معاناتهم في توفير الأدوية اللازمة أو منعهم من السفر بحجج وذرائع واهية.


واستمعت اللجنة لتقرير من وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء العام الدراسي الجديد، وفعالياتها وأنشطتها لتهيئة وترتيب المدارس لاستقبال الطلبة وانتظام الدراسة، وأوضحت الوزارة مبررات عدم جهوزية الكتب المدرسية الجديدة بسبب تأخر تسليمها من المطابع وفق العطاءات المقرة في كل من الضفة وغزة، مؤكدة مساعيها لتجاوز هذه العقبة قريبا.


وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة؛ شؤون الأراضي الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار إنشاء مبنى إداري في معبر رفح البري لتوسعة صالة الوصول في المعبر.


الموافقة على تعاقد وزارة الأشغال العامة والإسكان مع شركات خاصة لتشغيل معدات هندسية للصالح العام.


تخصيص مجموعة من الأراضي لصالح إقامة مرافق ومشاريع عامة.


اعتماد توصيات تقرير المخزون الغذائي وأسعار السلع الأساسية في قطاع غزة.


تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة كفاءة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.


اعتماد مشروع إرشادي دعوي، بعنوان: الداعية المقيمة، والذي يستهدف الطالبات بالمراحل الإعدادية والثانوية.


تشكيل لجنة لإعادة النظر وتقديم رؤية تطويرية في ملف التعليم والتدريب المهني بالمؤسسات الحكومية.


اعتماد توصيات التقرير النهائي للخدمات الحكومية الإلكترونية.

#غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي

الأكثر قراءة اليوم

"وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

"أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

دبلوماسيون عرب: ضربة قوية لـ"منتدى النقب" بسبب تسريب "لقاء المنقوش"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-30_13-56-05

هل تنضم "إسرائيل" إلى "بريكس"؟

F4wWeqzWkAALihg

إسرائيل تحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

"إسرائيل" تكشف الموعد المتوقع لإعلان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

دويكات-1363e614-d064-4418-aedb-eceb6014cb07-15bc2459-f714-48ca-bf00-0f7bbc09d3ae

دويكات: الأجهزة الأمنية تحقق بملابسات وفاة مواطن بطولكرم

اصابة شاب بجراح خطيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية بالخليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية