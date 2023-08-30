البكري يفتتح عدة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في طوباس

طوباس / سما /

افتتح وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الأربعاء، عدة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وافتتح البكري ثلاثة مراكز جديدة لتحفيظ القرآن الكريم، وتفقّد مشروع الطاقة الشمسية التابع لزكاة طوباس، ومبنى مديرية أوقاف طوباس الجديد، ومركز الثائر لتحفيظ القرآن.

واستمع البكري من مؤسسات المحافظة إلى الاحتياجات اللازمة والمتعلقة بالمساجد، كما تم الحديث عن آليات إسناد المساجد والعاملين فيها، إضافة إلى افتتاح عدد من مراكز تحفيظ القرآن.

فيما أوضح القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد الأسعد أنه تم إطلاع الوزير على العديد من القضايا التي تخص المساجد في المحافظة، كما تم التنسيق من أجل تفعيل العلاقة بين مؤسسات المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأضاف أنه تم التطرق إلى أهم احتياجات المحافظة في هذا المجال ومنها إقامة خيام مساجد في مناطق التماس مع الاحتلال.