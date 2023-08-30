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علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد.. "ربنا ينتقم منك"

الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد.. "ربنا ينتقم منك"



وكالات / سما /

بخطوة مفاجئة ، أعلنت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد عن طلاقهما، وذلك من خلال ستوري عبر انستغرام، جاء فيها :

الحمد الله على كل شئ ، تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته .. حابة اشكر احمد جدا على اصله الـ الغير طيب و معدنه السئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً و حاولت و عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي.

وأكملت علياء " وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي" .

شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك . اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي و الكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي و ينتقم منك و يديلك على اد كل حاجة حصلت.

 
 
#علياء بسيوني #أحمد سعد

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