فيديو .. نتنياهو يشكر السعودية لهذا السبب ..

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للسلطات السعودية على “المعاملة الدافئة” لمسافرين إسرائيليين هبطت طائرتهم اضطراريا في مطار جدة غربي المملكة مساء أمس الاثنين.

وقال نتنياهو في بيان وفيديو مسجل ترجمه مكتبه للغة العربية: “إنني أقدر حقا الموقف الدافئ الذي أبدته السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين واجهت طائرتهم مشكلة واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في جدة”.

وأضاف: “أنا سعيد لعودة الجميع إلى المنزل سالمين، إنني أقدر حقا حسن الجوار”.

وفي وقت سابق امس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلي: “اضطرت الليلة الماضية رحلة لشركة الطيران (جزر سيشل) والتي كانت في طريقها منها إلى اسرائيل إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار جدة بالسعودية، بسبب خلل طرأ على المنظومة الكهربائية في الطائرة”.

אני מאוד מעריך את היחס החם של הרשויות הסעודיות לנוסעים הישראלים שהמטוס שלהם נקלע למצוקה ונאלץ לנחות נחיתת חירום בג'דה.



אני שמח שכולם חוזרים הביתה.



אני מאוד מעריך את השכנות הטובה. pic.twitter.com/XyVj0o9B1g — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 29, 2023

وأضافت الهيئة (رسمية): “كان على متن الطائرة نحو مئة وثلاثين مسافرا إسرائيليا”.

وصباح الثلاثاء، قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن ركاب طائرة شركة طيران “جزر سيشل” التي هبطت اضطراريا ، مساء الاثنين، في جدة بالسعودية أمضوا ليلتهم بفندق في المطار.

وأضافت: “أقلعت صباح اليوم طائرة بديلة تابعة لطيران سيشل من دبي إلى جدة ومن المتوقع أن تهبط هناك قريبا”.

وظهر الثلاثاء، أعلنت هيئة البث إقلاع الطائرة البديلة من جدة في طريقها إلى إسرائيل.

فيما لم يصدر على الفور تعليق سعودي على هذا الشأن، علما أن الرياض لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وتؤكد عادة أنها ترفض التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية.

لكنها سمحت للطائرات الإسرائيلية في أغسطس/ آب 2022، بالمرور عبر أراضيها.