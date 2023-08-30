  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا!

الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا!



وكالات / سما /

قالت الشرطة الأمريكية إن نجم مسلسل "هانا مونتانا" ميشيل موسو، قضى الليلة الماضية في أحد سجون ولاية تكساس، بعد أن ألقي القبض عليه بتهمة السكر العلني وسرقة كيس من رقائق البطاطس.

وأضافت الشرطة أن موسو، الذي شارك في مسلسل قناة ديزني الشهير منذ أكثر من عقد من الزمان، دخل إلى فندق محلي وأخذ يتناول رقائق البطاطس دون أن يدفع ثمن الكيس.

وذكرت الشرطة أنه عندما طلب الموظف من موسو "الذي بدا مخمورا"، أن يدفع ثمن الوجبة الخفيفة، أساء له لفظيا وغادر دون أن يدفع.

وقالت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" إنه تم القبض على الممثل الشاب ووجهت له تهمة سرقة أقل من 100 دولار، ثم اكتشفت الشرطة أن لديه العديد من مخالفات المرور المعلقة.

وأمضى موسو ليلة واحدة في مركز احتجاز بمقاطعة روكوول قبل إطلاق سراحه بعد ظهر أمس الأحد، بمجرد دفع الكفالة.

#نجم أمريكي

الأكثر قراءة اليوم

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

بعد لقائه مع المنقوش.. كوهين يخرج عن صمته ويرد

لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

"أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

اصابة شاب بجراح خطيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية بالخليل

20230830100942

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: التهديدات المتبادلة تزيد التوتر عند الحدود اللبنانية

قناة عبرية: عضو كنيست التقى بقيادات فلسطينية أمس في رام الله وهذا ما دار خلال اللقاء..

image_processing20230830-181528-i2d25v

حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان.. إليك التفاصيل

tAoeQ

الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية