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اكتشافات أثرية جديدة ترجع لـ 3 آلاف سنة شمال غرب الصين

الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشافات أثرية جديدة ترجع لـ 3 آلاف سنة شمال غرب الصين



وكالات / سما /

اكتشف علماء آثار صينيون 3228 قبراً في أطلال يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن دو وي قائد مشروع التنقيب من أكاديمية بحوث التراث الثقافي وعلم الآثار في المقاطعة قوله اليوم: “إنه تم اكتشاف ثلاث مقابر تغطي مساحتها الإجمالية 120 ألف متر مربع، وإن الأطلال تقع في بلدة بالونغ بمحافظة دولان بالمقاطعة، ومن المعتقد أنها مجموعة تشمل قبوراً ومساكن ترجع للفترة ما بين عامي 1500 ق.م و1000 ق.م”.

وأضاف دو: إن قطعاً من الفخار والأواني البرونزية والأقمشة المُضفّرة والعظام البشرية وبقايا الحيوانات والنباتات كانت من بين العناصر المكتشفة، ما وفّر كثيراً من المواد لدراسة ثقافة نوهموهونغ.

وتعتبر ثقافة نوهموهونغ ثقافة أثرية في العصر البرونزي ذات خصائص تشينغهاي، وتنتشر بشكل رئيسي في حوض تشايدام والمناطق المحيطة به.

#الصين #اكتشافات أثرية

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