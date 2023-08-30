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محافظة القدس تحذر من خطورة قرار المتطرف بن غفير حول الافراج المبكر عن الأطفال

الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حذرت محافظة القدس، من قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقضي بعدم الإفراج المبكر عن الأطفال، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار من شأنه إباحة اعتقال عدد أكبر من الأطفال الفلسطينيين وخاصة المقدسيين منهم، وبالتالي حرمانهم من مقاعدهم الدراسية، وقضاء مدد محكومياتهم في المعتقلات.

ووفق إحصائيات وحدة العلاقات العامة في محافظة القدس، وصل عدد المعتقلين من الأطفال، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى (208) أطفال، من أصل (1800) معتقل في القدس.

#محافظة القدس

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