  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم مسكنين ويقتلع أشجار زيتون غرب الخليل

الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين في بلدة ترقوميا، غرب الخليل.

وقال الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا من الطوب والصفيح تبلغ مساحته 70 مترا مربعا في منطقة الطيبة، بمحاذاة الشارع الالتفافي غرب الخليل، يعود للمواطن عطا جميل جعافرة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت مسكنا آخر يعود لمواطن من عائلة القواسمي، في مدينة الخليل.

وأشار الجعافرة، إلى أن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس الذي تقدم به المواطن عطا، بعد أن سلّمته إخطارا يقضي بهدم مسكنه.

وتتعرض أراضي منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنتي "أدورا"، و"تيلم" بمحاذاة الشارع الالتفافي غرب الخليل لهجمة الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، للسيطرة على المزيد من الأراضي، وتوسيع المستوطنات المحيطة.

كما جرفت قوات الاحتلال مساحات من أراضي المواطنين، واقتلعت عددا من أشجار الزيتون والعنب.

#الخليل #الاحتلال #ترقوميا

الأكثر قراءة اليوم

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

بعد لقائه مع المنقوش.. كوهين يخرج عن صمته ويرد

لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

تأثر به عند سماعه ..عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

"أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

اصابة شاب بجراح خطيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية بالخليل

20230830100942

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: التهديدات المتبادلة تزيد التوتر عند الحدود اللبنانية

قناة عبرية: عضو كنيست التقى بقيادات فلسطينية أمس في رام الله وهذا ما دار خلال اللقاء..

image_processing20230830-181528-i2d25v

حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان.. إليك التفاصيل

tAoeQ

الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية