الاحتلال يهدم مسكنين ويقتلع أشجار زيتون غرب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين في بلدة ترقوميا، غرب الخليل.

وقال الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا من الطوب والصفيح تبلغ مساحته 70 مترا مربعا في منطقة الطيبة، بمحاذاة الشارع الالتفافي غرب الخليل، يعود للمواطن عطا جميل جعافرة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت مسكنا آخر يعود لمواطن من عائلة القواسمي، في مدينة الخليل.

وأشار الجعافرة، إلى أن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس الذي تقدم به المواطن عطا، بعد أن سلّمته إخطارا يقضي بهدم مسكنه.

وتتعرض أراضي منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنتي "أدورا"، و"تيلم" بمحاذاة الشارع الالتفافي غرب الخليل لهجمة الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، للسيطرة على المزيد من الأراضي، وتوسيع المستوطنات المحيطة.

كما جرفت قوات الاحتلال مساحات من أراضي المواطنين، واقتلعت عددا من أشجار الزيتون والعنب.