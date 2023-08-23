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الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المضرب ماهر الأخرس للمرة الثانية

الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المضرب ماهر الأخرس للمرة الثانية



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إنّ محكمة الاحتلال في "سالم" مددت اعتقال الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر في جنين، للمرة الثانية، والمضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام رفضًا لاعتقاله، وذلك حتّى يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الأخرس يوم أمس، من زنازين معتقل "الجلمة"، إلى ما يسمى "بمعبار مجدو".

يُشار إلى أنّ الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الأخرس في 23/8/2023، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. 

يذكر أن المعتقل الأخرس هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، وخاض خلاله إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

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