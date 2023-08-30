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ارتفاع أسعار الوقود في اسرائيل

الأربعاء 30 أغسطس 2023 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الوقود في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الجديد سيكون سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.94 شيكل، بزيادة 10 اغورات عن السعر الحالي.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.96 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويأتي الارتفاع بأسعار الوقود من انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار، والارتفاع في أسعار النفط بالعالم، وقرار وزارة المالية الإسرائيلية عدم إبقاء التخفيض في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، بسبب العجز المالي.

وسيجري تحديد أسعار الوقود نهائيا من قبل وزارة الطاقة، خلال اليوم الأربعاء.

ومما يذكر أن أسعار الوقود لم تتغير تقريبا، منذ شهر آذار/ مارس 2023، بفعل تخفيض الضريبة على الوقود، والني تكلف خزينة الدولة مئات ملايين الشواكل شهريا

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