إلزام نجل نتنياهو بدفع تعويض مالي لـ "عشيقة غانتس"

القدس المحتلة / سما /

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في كفار سابا، الأربعاءـ، بإلزام يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدفع مبلغ تعويضي لإسرائيلية اتهمها أنها عشيقة لزعيم المعسكر الوطني ووزير الجيش الأسبق بيني غانتس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المحكمة ألزمت نجل نتنياهو بدفع 130 ألف شيكل لدانا كاسيدي بعد أن رفعت دعوى تشهير ضده، والتحرش الجنسي، بعد أن عرض صورة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تجمعها مع غانتس.

واعتاد نجل نتنياهو المتواجد منذ أشهر في الولايات المتحدة بإيعاز من والده لوقف تدخله في القضايا السياسية، على التدخل وإثارة الجدل في إسرائيل بسبب تغريداته التي كان آخرها منذ أسابيع قليلة ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الذي وصفه بأنه الأكثر فشلاً في تاريخ قادة الجيش بسبب قضية امتناع جنود الاحتياط عن الخدمة بسبب الاحتجاجات على التشريعات القضائية التي يقودها والده.