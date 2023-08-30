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حماس: كل محاولات الاحتلال لتزييف الواقع بالقدس باءت بالفشل

الأربعاء 30 أغسطس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت حركة حماس على أن كل محاولات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة في تزييف واقع مدينة القدس وتغيير هويتها وقلب الحقائق فيها باءت بالفشل ولم يكتب لها النجاح.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن حكومة المستوطنين المتطرفة تسارع الخطى وتسابق الزمن في استهداف مدينة القدس وتغيير كافة معالمها بما يسمى بالخطة الخمسية.

وأضاف القانوع أن ما يسمى بالخطة الخمسية مخطط جديد وخطير يهدف لتهويد مدينة القدس وأسرلة التعليم فيها وبسط السيطرة عليها.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات ويفشل مخططات الاحتلال وهو ما يتطلب أوسع حالة إسناد لأهلنا في مدينة القدس لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في مواجهة الاحتلال.

#الاحتلال #القدس

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