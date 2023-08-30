إيلون ماسك يهدد بحظر حسابات على (X)

وكالات / سما /

هدد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بحظر حسابات بعض مستخدمي شبكة التوصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) عقابا على أي محاولات للتلاعب للحصول على مكافآت مقابل المنشورات.

جاء ذلك وفق ما كتبه ماسك بصفحته على X، حيث قال إن أي محاولة للتلاعب ببرنامج مكافآت المستخدمين على هذه المنصة ستؤدي إلى تعليق الحساب".

وكان رجل الأعمال قد أعلن في أبريل عن إطلاق برنامج لتحقيق الدخل من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأوضح أنه خلال السنة الأولى من البرنامج، سيحصل المستخدمون على الأموال المدفوعة من قبل المشتركين كاملة، باستثناء عمولة أنظمة الدفع. كذلك تعتزم X دعم الترويج للحسابات التي تنشئ المحتوى الخاص بها.