  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

إيلون ماسك يهدد بحظر حسابات على (X)

الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيلون ماسك يهدد بحظر حسابات على (X)



وكالات / سما /

هدد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بحظر حسابات بعض مستخدمي شبكة التوصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) عقابا على أي محاولات للتلاعب للحصول على مكافآت مقابل المنشورات.

جاء ذلك وفق ما كتبه ماسك بصفحته على X، حيث قال إن أي محاولة للتلاعب ببرنامج مكافآت المستخدمين على هذه المنصة ستؤدي إلى تعليق الحساب".

وكان رجل الأعمال قد أعلن في أبريل عن إطلاق برنامج لتحقيق الدخل من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأوضح أنه خلال السنة الأولى من البرنامج، سيحصل المستخدمون على الأموال المدفوعة من قبل المشتركين كاملة، باستثناء عمولة أنظمة الدفع. كذلك تعتزم X دعم الترويج للحسابات التي تنشئ المحتوى الخاص بها.

#إيلون ماسك #حسابات

الأكثر قراءة اليوم

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

إعلام ليبي : المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن بعد لقائها كوهين

بعد لقائه مع المنقوش.. كوهين يخرج عن صمته ويرد

سموتريتش يهاجم نصر الله ويصفه بـ"كلب"

لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

الأخبار الرئيسية

اصابة شاب بجراح خطيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية بالخليل

20230830100942

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: التهديدات المتبادلة تزيد التوتر عند الحدود اللبنانية

قناة عبرية: عضو كنيست التقى بقيادات فلسطينية أمس في رام الله وهذا ما دار خلال اللقاء..

image_processing20230830-181528-i2d25v

حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان.. إليك التفاصيل

tAoeQ

الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية