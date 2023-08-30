الاغوار.. مستوطنون يعتدون على راعي أغنام ويسيّجون طريقا

رام الله / سما /

اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الاربعاء، على احد الرعاة في الأغوار الشمالية، كما قاموا بتسييج طريقا ترابية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، ان المستوطنين اعتدوا على الراعي مهيب فتحي دراغمة، قرب عين الحلوة، ما أدى إلى إصابته بكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.





كما اقتحم المستوطنون تجمع ذراع عواد المكسر وقاموا باستفزاز المواطنين .

وفي السياق، سيج مستوطنون، طريقا ترابية تصل بين خربة "أم زوقح"، والطريق السريعة.

وأوضح أن هذه الخربة التي تقع على قمة سلسلة جبلية في الأغوار تعاني انتهاكات المستوطنين المستمرة، الذين يمنعون الرعاة من الرعي في تلك المنطقة، التي تعتليها بؤرة رعوية استيطانية.