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"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي في دورتها الثانية

الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي في دورتها الثانية



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، جائزة البحث العلمي لعام 2023م (الدورة الثانية)، وذلك بتمويل من صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي الذي أنشأته الوزارة.

وأوضحت التعليم العالي في بيان صحفي، ان الجائزة تهدف إلى تكريم الباحثين على مساهماتهم وإنجازاتهم في إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بموضوع الجائزة، وتشجيعاً وتحفيزاً للبحث العلمي المنتِج المتوافق مع الأولويات الوطنية للبحث العلمي في فلسطين، ولتشجيع الباحثين على توجيه أبحاثهم لخدمة المجتمع وحل مشاكله، وإبراز الطاقات الإبداعية لدى الباحثين، وربط العلم ونتائجه بالواقع، وتشجيع بناء التواصل العلمي بين العلماء والمجتمع.

وأشارت إلى أن الجائزة تشمل مجالات المياه، والزراعة، والبيئة، والتغير المناخي وآثاره، وهي تستهدف الباحثين والأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية المعتمدة لدى الوزارة، والباحثين العاملين في الوزارات والمراكز البحثية التابعة لها، والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي المعتمدة لدى وزارة "التعليم العالي"، والباحثين في القطاع الخاص والأهلي، والباحثين الأفراد.

ولفتت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات للجائزة وهو يوم السبت 30/09/2023م، وأنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل الجائزة بما فيها الشروط وآلية التقديم من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/ywa3xt59 .

#جائزة البحث العلمي #التعليم العالي

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