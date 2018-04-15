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رأي هالاند في قصة مبابي وريال مدريد

الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رأي هالاند في قصة مبابي وريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لريال مدريد النقاب عن رأي النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، المحتملة، إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف الجاري.

ولم ينته مسلسل مبابي وريال مدريد حتى الآن، مع اقتراب غلق السوق الصيفي، رغم وجود مؤشرات تفيد بأن اللاعب سيبقى في النادي الباريسي بالموسم الجاري، لكن لا يمكن استبعاد فكرة وصوله إلى مدريد حتى نهاية الميركاتو بشكل رسمي.

الشبكة المدريدية ذكرت أن هالاند تحدث مع دائرة من المقربين منه بخصوص احتمالية انتقال مبابي للريال، ووصف الصفقة بأنها قد تكون خطوة مليئة بالمخاطرة في السوق الصيفي الجاري.

وأشارت ديفنسا إلى أن هالاند يعتقد أن عدم تعاقد ريال مدريد مع مبابي، واستمرار كيليان مع الفريق الباريسي، سيجعل فريق العاصمة الفرنسية أكثر خطورة في الموسم الجاري على كافة الأصعدة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يضع عينه على التعاقد مع هالاند هو الآخر، في الصيف القادم، وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الأيام القليلة الماضية أن إدارة فلورنتينو بيريز تريد جلب السفاح النرويجي كخيار بديل حال فشل صفقة مبابي.

#هالاند #مبابي #ريال مدريد #مانشستر سيتي

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