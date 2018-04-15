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فاتي يتحكم في حلم جواو فيليكس داخل برشلونة

الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاتي يتحكم في حلم جواو فيليكس داخل برشلونة



وكالات / سما /

يتحكم الإسباني أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة، في حلم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يريد الانتقال للبارسا هذا الصيف لتحقيق حلم طفولته.

فيليكس خرج للعلن وعبر عن رغبته في الرحيل عن الأتليتي والانضمام للبارسا قبل غلق السوق الصيفي الجاري، لكن الوضع المالي الغير جيد يحول دون وصوله للكامب نو في الفترة الحالية.

صحيفة سبورت الإسبانية أفادت بأن انضمام جواو فيليكس إلى برشلونة مرهون بحدوث صفقة بيع لواحد من اللاعبين المتواجدين في الخط الأمامي، على أن يكون فاتي هو اللاعب الذي سيسهل الصفقة أكثر رحيله عن النادي.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، مساء الثلاثاء، أن اللاعب الإسباني يتمسك بفكرة الاستمرار في برشلونة وأكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لا يرغب في حمل حقائبه والمغادرة، ما يضع صفقة فيليكس على بوابة الفشل.

ورغم ذلك، يواصل فيليكس إظهار نيته في تقمص ألوان البلوجرانا بكل وضوح، وسينتظر النادي الكتالوني حتى الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي، رافعاً راية الرفض في وجه أي عرض آخر.

وبخصوص آلية التعاقد مع فيليكس، لا يفكر البارسا إلا في خيار إعارة اللاعب فقط، مع محاولة عدم دفع مقابل مالي للأتليتي، مع الابتعاد عن وضع بنداً يجبر البلوجرانا على شراء عقد اللاعب في نهاية فترة الإعارة.

#أنسو فاتي #برشلونة #جواو فيليكس #أتليتكو مدريد

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