فالفيردي يختار أفضل لاعب في برشلونة

وكالات / سما /

اختار لاعب الوسط الأوروجواياني، فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، اللاعب الأفضل في صفوف الغريم التقليدي، برشلونة، من وجهة نظره، خلال تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء.

ووقع اختيار فالفيردي على قلب دفاع البارسا، رونالد أراوخو، حيث يظن فيدي أن مواطنه هو الأفضل في تشكيلة البلوجرانا في الوقت الراهن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من أصدقائه الجيدين.

وقال فالفيردي عن اللاعب الأفضل في البارسا” رونالد أراوخو، إنه يذهلني بحق، ودائماً أقول أني أحبه، هو ليس فقط من أوروجواي، لكنه صديق جيد بالنسبة لي”.

وبخصوص اللاعب الأسوأ في برشلونة، تهرب فالفيردي من الإجابة على السؤال بطريقة دبلوماسية، ورفض ذكر أي اسم، معللاً أن كل من يتواجد في البارسا يستحق التواجد في الفريق.

وأضاف فيدي” لن أتحدث وأذكر الأسوأ، أظن أن كل اللاعبين يستحقون مكانهم في الفريق، الكل يعمل بكل ما أوتي من قوة بسبب هذا الاستحقاق، ولذلك سأحترم الجميع بعدم ذكر أحد”.