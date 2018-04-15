  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فالفيردي يختار أفضل لاعب في برشلونة

الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي يختار أفضل لاعب في برشلونة



وكالات / سما /

اختار لاعب الوسط الأوروجواياني، فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، اللاعب الأفضل في صفوف الغريم التقليدي، برشلونة، من وجهة نظره، خلال تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء.

ووقع اختيار فالفيردي على قلب دفاع البارسا، رونالد أراوخو، حيث يظن فيدي أن مواطنه هو الأفضل في تشكيلة البلوجرانا في الوقت الراهن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من أصدقائه الجيدين.

وقال فالفيردي عن اللاعب الأفضل في البارسا” رونالد أراوخو، إنه يذهلني بحق، ودائماً أقول أني أحبه، هو ليس فقط من أوروجواي، لكنه صديق جيد بالنسبة لي”.

وبخصوص اللاعب الأسوأ في برشلونة، تهرب فالفيردي من الإجابة على السؤال بطريقة دبلوماسية، ورفض ذكر أي اسم، معللاً أن كل من يتواجد في البارسا يستحق التواجد في الفريق.

وأضاف فيدي” لن أتحدث وأذكر الأسوأ، أظن أن كل اللاعبين يستحقون مكانهم في الفريق، الكل يعمل بكل ما أوتي من قوة بسبب هذا الاستحقاق، ولذلك سأحترم الجميع بعدم ذكر أحد”.

#فالفيردي #برشلونة #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

إعلام ليبي : المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن بعد لقائها كوهين

بعد لقائه مع المنقوش.. كوهين يخرج عن صمته ويرد

سموتريتش يهاجم نصر الله ويصفه بـ"كلب"

لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: عضو كنيست التقى بقيادات فلسطينية أمس في رام الله وهذا ما دار خلال اللقاء..

image_processing20230830-181528-i2d25v

حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان.. إليك التفاصيل

tAoeQ

الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

20180415115251reup-2018-04-15t115024z_1692344511_rc122c4b3240_rtrmadp_3_arab-summit.h-730x438

"وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

حزب-الله-696x469-1

"أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية