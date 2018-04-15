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مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم نجم تشيلسي

الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم نجم تشيلسي



وكالات / سما /

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي من أجل التعاقد مع الإسباني مارك كوكوريا، من نظيره ومواطنه تشيلسي، قبل غلق باب السوق الصيفي في اليومين المقبلين.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على وجود اتفاق مبدئي بين إدارة الشياطين الحمر ولاعب برشلونة السابق على البنود الشخصية في عقده المرتقب في أولد ترافورد، من حيث مدة العقد والراتب السنوي.

وأعطى كوكوريا الضوء الأخضر للشياطين الحمر من أجل الوصول بالصفقة لبر الأمان، من خلال التفاوض مع إدارة البلوز على القيمة المالية لبطاقته في الفترة الحالية.

وسيضع اليونايتد كامل تركيزه على صفقة كوكوريا في الوقت الراهن، ولن يتفاوض للتعاقد مع أي ظهير أيسر آخر، حيث يعمل النادي على حسم صفقة مارك مع البلوز بأسرع وقت ممكن، على حد قول رومانو.

ويرتبط الإسباني كوكوريا، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، بعقد مع إدارة تشيلسي يصل لخط النهاية في يونيو 2028، ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 35 مليون يورو حسب تقدير شبكة ترانسفير ماركت.

#تشيلسي #مانشستر يونايتد

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