يديعوت : عشرات المدارس في الضفة الغربية معرضة لخطر الهدم

رام الله/ سما/

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أن عشرات المدارس في الضفة الغربية مهددة بالهدم .

وبدأ العام الدراسي في 20 أغسطس/آب، لكن هناك طلاب لم يجدوا مكانهم بعد في جهاز التعليم، نتيجة هدم مدارسهم تنفيذاً لقرار إسرائيلي. وتتعرض عشرات المدارس في الضفة والقدس لخطر الهدم على المدى القريب والمتوسط، وقد يُترك مئات الطلاب دون مأوى.

وقال عمر كعابنة، الناشط الاجتماعي من تجمع رأس التين البدوي في منطقة رام الله، إنه لا توجد مدارس في تجمعته، وما زال أكثر من 50 طالبا وطالبة يجلسون في منازلهم. وقال: "كانت لدينا مدرسة ابتدائية طردنا منها هناك بفعل اعتداءات المستوطنين. وأضاف أن "المدرسة التي كانت لدينا تأسست عام 2020، وفي ذلك العام تلقينا أمر هدم. وقد تم رفض الالتماس الإداري ضد هدم المبنى من قبل المحكمة المركزية، والآن يُترك أطفال هذه التجمعات دون مدرسة. ". وقال كعانة إنهم يعيشون في المنطقة (ب)، ولم تجد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حلاً بعد لمشكلة الطلاب.

وفي المناطق (ج)، هناك 32 مدرسة معرضة بشكل كبير لخطر الهدم على المدى القريب والمتوسط. وقد صدرت أوامر هدم أو وقف العمل لهذه المدارس، لكنها محمية حاليًا بسبب الإجراءات القانونية والتخطيطية المختلفة الجاري تنفيذها لتنظيمها. ومع ذلك، فقد تم رفض معظم محاولات التسوية حتى الآن، وبمجرد استنفاد الإجراءات، ستصبح المدارس معرضة لخطر الهدم الفوري.

منها 16 مدرسة في محافظة الخليل، وستة في منطقة البقاع، وخمسة في محافظة القدس، واثنتان في محافظة بيت لحم، ومدرسة واحدة في محافظات رام الله وجنين ونابلس.

وتاتي قرارات الهدم في تلك المناطق خدمة للمشروع الاستيطان. أصبحت العديد من المدارس أكثر عرضة للتهديد في العام الماضي، بسبب قرار بيجيت الصادر في أيار/مايو 2022، والذي قرر تهجير 918 من سكان مسافر يطا .

وآخر مدرسة أثار هدمها قبل نحو أسبوعين ضجة دولية هي مدرسة "عين سامية" في محافظة رام الله .