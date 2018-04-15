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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر اعتداء الاحتلال على العمال قرب قلقيلية، وهدم منزل وإخطارات لـ17 منزلا قرب الخليل وأريحا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":                                   

- الاحتلال يعتدي على العمال قرب قلقيلية ويهدم منزلا ويخطر 17 قرب الخليل وأريحا

- وقفة في الضفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

- اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

- أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

- "الاقتصاد" تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

- وزير الشباب الليبي يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

- هدم منازل عربية في النقب بحضور المتطرفين بن غفير وغولدكنوفف

- لجنة تقصي الحقائق بخصوص الجريحة البيطار: لم نجد أي تقصير أو إهمال

- توسيع بريكس.. ناقوس خطر للولايات المتحدة

- مقهى الهموز.. زمن نابلس الجميل

* "الأيام":

- هدم ووقف بناء منازل في الخليل وأريحا وقرار بهدم منزل أسير في مخيم عسكر

- شـبـان يُفشلون محاولة قيام مستوطن باختطاف طفل في تقوع

- إعلام عبري: "الكابنيت" سيناقش التعامل مع حرب على 3 جبهات

- الاحتلال يعتقل شاباً بعد إصابته قرب طولكرم واقتحام بلدتي يعبد وبيتين ووقوع مواجهات

- مخابرات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً وشقيقه في سلوان

- "الشاباك" يحذر: اكتظاظ السجون سيصعب مهام اعتقال الفلسطينيين

- تقارير: نتنياهو كان على علم بشأن اللقاء بين كوهين والمنقوش

- هدم منازل مواطنين عرب في النقب بحضور بن غفير

- لابيد يزور واشنطن الأسبوع المقبل

- "العفو الدولية" تدين حكماً إسرائيلياً لمعاقبة طفل فلسطيني على فعل لم يقترفه

- الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

- الحرب الروسية - الأوكرانية: قصف متبادل ووقوع قتلى ودمار

- قتيل بجريمة إطلاق نار قرب مفرق مجدو

* "القدس":

- هدم منزل شرق الخليل وإخطارات تستهدف 17 بيتاً في أريحا

- إصابات جراء اعتداء شرطة الاحتلال على عمال قرب قلقيلية

- إسرائيل تكشف عن برتوكول جلسة الحكومة للمصادقة على اتفاقية أوسلو قبل 30 عاماً

- لجنة تقصي الحقائق بخصوص الجريحة البيطار: لم نجد أي تقصير أو إهمال

- تأكيد تونسي على عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل

- ضابط «شاباك»: حكومتنا دون إستراتيجية ومجتمعنا غير مستعد للتضحية

- غالانت لغوتيريش: احتمالات التصعيد بين إسرائيل وحزب الله تتزايد

- إحياء "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء"

- "العنف" يخلّف 39 قتيلا في دارفور

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