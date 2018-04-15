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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل، الشاب قاسم خالد العلامي (18 عاما)، ومن بلدة حلحول محمد حسن الواوي، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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