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حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان.. إليك التفاصيل

الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان.. إليك التفاصيل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاءـ، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأحد المقبل على تغيير تعريف واقع المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة ولبنان.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم إزالة عشرات المستوطنات من تعريفها على أنها مستوطنات محاذية للسياج، والتي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها.

ووفقًا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية ستعرف المستوطنات المتاخمة للسياج التي تبعد مسافة تصل إلى كيلو مرت واحد فقط، على أنها "محاذية للسياج"، في حين أي مستوطنة تبعد مسافة 2 كيلو متر، فأكثر من ذلك، فلن يتم تعريفها بذلك، ولن تحصل على مزايا حكومية لتشجيع الاستيطان فيها.

وهاجم قادة المستوطنات ومن بينها سديروت على جبهة غزة، وكريات شمونة على جبهة لبنان، الحكومة الإسرائيلية واتهموها بالتخلي عنهم وعن أمن المستوطنين فيها.

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