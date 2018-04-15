الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

غزة/ سما /

نفت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، الأنباء المتداولة حول اسقاط طائرة كواد كابتر حاولت الدخول لشقة سكنية في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقالت الجبهة الداخلية: “ننفي الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإسقاط طائرة كواد كابتر حاولت الدخول لإحدى الشقق السكنية بمدينة غزة”.

وأشارت الجبهة، إلى أن “الهدف من تداول الشائعة هو بث البلبلة بالشارع الفلسطيني في ظل زيادة تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة”.

ودعت المواطنين إلى الحذر وعدم المساهمة في تداول أية أخبار أو معلومات غير مؤكدة ولم تصدر عن الجهات الرسمية، بما يُعزّز الجبهة الداخلية في مواجهة تهديدات الاحتلال.