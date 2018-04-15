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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 30 أغسطس 2023 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناكق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت المواطن ياسر مطاوع، ونجله الفتى جهاد، من بلدة شقبا غرب رام الله.

واعتقل الناشط ضد الاستيطان، وأحد قادة حركة "فتح"، مراد اشتيوي من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

فيما اعتقل من مخيم عقبة جبر في أريحا، الشابين عدي وقصي اللدعة.

بينما اعتقل الشابين قاسم العلامي من بيت أمر، ومحمد الواوي من حلحول، في شمال الخليل.

واعتقل الشاب إسلام أبو سماحة في طولكرم

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