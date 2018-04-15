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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

الأربعاء 30 أغسطس 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة



رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع ملموس اليوم الأربعاء، على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي الى حار مع جو حار جداً في الأغوار.

ويميل الجو الى الاعتدال الشديد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما غداً الخميس فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية .

ويسود خلال النهار جو حار.. وجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية والشفاغورية بشكل اقل.

بينما يسود جو لطيف ومنعش ابتداءً من ساعات مع بعد العصر والمساء الأولى. والله تعالى أعلى وأعلم.

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