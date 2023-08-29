  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ على الإطلاق

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ على الإطلاق



تونس/سما/

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، مضيفا أن "كل من يتحدث عن التطبيع أقول له إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق".

وأضاف سعيد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية خلال إشراف الرئيس بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد: "رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. لا تنسوا الحق الفلسطيني.. الحق المشروع.. فالقضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة ولمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق".

وأضاف أنه وفي الحالة الطبيعية يجب أن تعود فلسطين للشعب الفلسطيني ويجب أن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وأشرف الرئيس سعيّد اليوم بقصر قرطاج على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم السفير أحمد بالصغير، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية تركيا، 
والسفير عماد الرحموني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى إيران، والسفيرة إيمان العجيلي العماري، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى صربيا، والسفير شكري لطيف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى العراق.

وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام الرئيس بحضور وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفية إن مبعوث الرئيس التونسي قيس السعيد، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل.

وصرح عطاف بأن مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع تل أبيب.

هذا وبدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي في وقت سابق، دراسة مشروع قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد أن فشلت حكومات وبرلمانات سابقة في سن مثل هذا القانون رغم المطالب بإقراره.

#قيس سعيد

الأكثر قراءة اليوم

وزير التعليم يقدم استقالته..

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اجتماع قريب لـ"الكابينيت" لمناقشة سيناريو الحرب الشاملة

20230829065930

بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

photo_2023-08-29_13-49-48

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية