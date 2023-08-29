بالتنسيق مع نتنياهو.. غالانت سيجتمع مع ليف وماكغورك

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم ، أنه من المتوقع أن يلتقي وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي“يؤآف غالانت” سيجتمع في نيويورك مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ومستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فأنه تم تنسيق اللقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعروف أنه فرض حظر على وزراء حكومته من الاجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، قبل زيارته للبيت الأبيض والتي من المتوقع أن تكون الشهر القادم خلال زيارته للولايات المتحدة لإلقاء كلمة العدو في اجتمع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وفي إطار زيارته للولايات المتحدة، التقى “غالانت” الليلة الماضية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكد له أن فرص التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد بسبب تصرفات حزب الله.

وأضاف “غالانت”: “إن احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بعد انتهاك لبنان الصارخ للسيادة”، مؤكدًا، أن إيران تدفع حزب الله إلى العمل، وعلى الأمم المتحدة أن تكون حذرة وأن تكون لديها القدرة على العمل بشكل مستقل في جنوب لبنان”.