مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب مفرق مجدو

أم الفحم/سما/

قتل شاب (30 عاما) من بلدة نحف، من جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مفرق مجدو، شمال أم الفحم، مساء اليوم، الثلاثاء.

وعُلم أن القتيل هو الشاب عبد اللطيف زيتون، وقالت الشرطة إن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين منظمات إجرامية.



وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب بإطلاق نار قرب مفرق مجدو على شارع رقم 66.

وأضافت أن الطواقم نقلت المصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة وهو بحالة "خطيرة"، هناك أقرت الطواقم الطبية وفاته متأثرا بجراجه.



وعُلم أن الضحية تعرض لإطلاق النار فيما كان يقود مركبة خاصة. وفي بيان عنها أكدت الشرطة أن ضحية إطلاق النار هو شاب من نحف.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عناصرها وصلت إلى موقع الجريمة، وشرعت بالتحقيق في ملابساتها.

151 قتيلا عربيا منذ مطلع العام بينهم 22 خلال آب

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 150 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021. ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، قتل 22 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في المجتمع العربي.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.