اجتماع قريب لـ"الكابينيت" لمناقشة سيناريو الحرب الشاملة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي المصغر "الكابينيت" سيجتمع قريبا لمناقشة سيناريو الحرب الشامة.

.وبحسب القناة الـ 13 العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يعد لعرض السيناريوهات على مجلس الوزراء، ومن المحتمل أن يتم طرح ذلك خلال المناقشة المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر.

وأضافت القناة: "اجتماع الكابينت المقبل سيناقش سيناريوها ت مختلفة من المتوقع حدوثها بعد مواجهة مع حزب الله، من بينها التعامل مع حرب واسعة من لبنان وغزة وسوريا سيتخللها إطلاق صواريخ بعيدة المدى، واندلاع أحداث في مدن الداخل المحتل، على غرار ما جرى في عملية حارس الأسوار.

وقال مسؤولون سياسيون في هذا السياق: "إن الوضع الذي نحن فيه يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشعل الحرب".