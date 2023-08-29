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"الزراعة" توفّر أعلافا لإسناد مربي الثروة الحيوانية في عقربا

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" توفّر أعلافا لإسناد مربي الثروة الحيوانية في عقربا



نابلس/سما/

- أعلنت وزارة الزراعة أنها زوّدت مزارعين من مربي الثروة الحيوانية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بكميات من الأعلاف التي تمكّنهم من الصمود وتعزّز من قدراتهم في البقاء وتقلل من تكاليف مدخلات الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن توفير الأعلاف يأتي استجابة لاحتياجات المزارعين الطارئة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مناطق الطويل ويانون ولفجم في عقربا جنوب محافظة نابلس، وبتوجيهات من وزير الزراعة رياض عطاري، وفي سياق توجهات الحكومة وخطط وبرامج وزارة الزراعة في دعم المزارع الفلسطيني أينما كان.

وزار وفد من وزارة الزراعة برئاسة وكيل الوزارة عبد الله لحلوح بلدية عقربا، والتقى رئيس البلدية وعددا من المزارعين والشخصيات الاعتبارية، واستمع لواقع المنطقة واحتياجاتها وما تتعرض له البلدة من اعتداءات مستمره من الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد لحلوح أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة تضع هذه التجمعات على سلم أولويات تدخلاتها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنفذ في القريب العاجل عددا من التدخلات مع شركائها، بما يتناسب مع احتياجات هذه التجمعات، وسيتم التركيز على تنفيذ برامج التحصين والتطعيم، بالإضافة إلى عدد من المشاريع مع الشركاء.

وشارك في الزيارة وكيل مساعد الإدارة والتخطيط أحمد زكارنة، ومدير عام الإرشاد والتنمية الريفية صلاح البابا، ومدير عام زراعة نابلس أحمد الفارس، ومدير عام العلاقات والعامة والإعلام محمود فطافطة، وعدد من موظفي وزارة الزراعة.

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#نابلس

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