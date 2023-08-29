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وزير الخارجية الجزائري: مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع "إسرائيل"

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الجزائري: مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع "إسرائيل"



الجزائر/سما/

ذكر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الرئيس التونسي قيس السعيد، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل.

وقال عطاف: إن "مبعوث الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني".

هذا وبدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، في وقت سابق، دراسة مشروع قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد أن فشلت حكومات وبرلمانات سابقة في سن مثل هذا القانون، رغم المطالب بإقراره.

يذكر أن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، دعا بلاده إلى "إبقاء عينها مفتوحة بعد الزيارات  المشؤومة التي جرت مؤخراً إلى تونس"، وفق ما جاء على لسانه على منصة إكس "تويتر سابقا". 

ورجح عبد القادر، في منشوره الذي تراجع عنه لاحقا: "من المتوقع من خلالها (الزيارات) أن يكون هناك تطبيع بين تونس وإسرائيل في الأيام المقبلة. وحصول ذلك ستكون نتيجته وجود الجزائر في حالة لا أمن ولا استقرار".

#الجزائر

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