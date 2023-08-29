لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن الأخير سيسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد بأعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار موقع واللا العبري إلى أن إحدى القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يثيرها مسؤولو البيت الأبيض مع لابيد هي التفاوض على اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وذكر أن "لابيد أعرب عن معارضته العلنية لوجود برنامج نووي مدني في السعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم، وهذه إحدى القضايا التي يتفاوض الأمريكيون بشأنها مع السعوديين".

وتأتي الزيارة فيما ينتظر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو موعدا لزيارة واشنطن ولقاء بايدن.

وتلقى نتنياهو دعوة من بايدن لعقد لقاء في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية أجريت في يوليو الماضي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاثنان سيلتقيان في البيت الأبيض.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع أن "يجتمع الرئيس بايدن مع نتنياهو في وقت ما في الجزء الأخير من هذا العام، وسيكون ذلك في مكان ما في الولايات المتحدة".



ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث قد يلتقي خلالها مع بايدن، على الرغم من أن الجانبين قالا إنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذا الاجتماع.

وإن حصل هذا الاجتماع، سيكون واحدا من العديد من الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي، وسيكون ظاهريا أقل أهمية من الصورة الفوتوغرافية في المكتب البيضاوي.