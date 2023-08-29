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الاحتلال يقرر هدم ومصادرة منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم ومصادرة منزل الأسير خالد خروشة في نابلس



نابلس/سما/

وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قرار هدم ومصادرة منزل الأسير خالد خروشة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قد وقع قرارًا بمصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة المتهم بتنفيذ عملية حوارة مع والده الشهيد عبد الفتاح خروشة.

والأسير خالد خروشة نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عامًا)، ويتهمه الاحتلال بمساعدة والده في تنفيذ عملية في حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

#نابلس

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