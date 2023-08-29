دبلوماسيون عرب: ضربة قوية لـ"منتدى النقب" بسبب تسريب "لقاء المنقوش"

القدس المحتلة/سما/

تعرضت الجهود المبذولة لعقد الاجتماع الوزاري الثاني على الإطلاق لمنتدى النقب لضربة قوية بعد كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن اجتماع سري عقده مع نظيرته الليبية، حسبما قال دبلوماسيان عربيان كبيران لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وفي مارس/آذار 2022، استضافت مدينة النقب جنوب إسرائيل النسخة الأولى من "منتدى النقب" بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة، حيث اتفقت الدول الست على عقد المنتدى بشكل سنوي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.



قال الدبلوماسيان للصحيفة إن مسؤولين في إسرائيل كانوا يجرون مباحثات لعقد منتدى النقب في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقائه السري مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش يضر بالثقة في حكومة بنيامين نتنياهو.



وقال أحد الدبلوماسيين: "بعد عدة تأخيرات مرتبطة بعدم الراحة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة وسياساتها تجاه الفلسطينيين، كان منظمو منتدى النقب يجرون محادثات للانعقاد مرة أخرى في منتصف أكتوبر".



وقال الدبلوماسيان إن اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر (أطراف منتدى النقب) سيعقد في مراكش بالمغرب، وكان من المقرر أن يضم ممثلين عن عدد من الدول الأخرى التي لم تشارك في الاجتماعات السابقة.





ويهدف منتدى النقب إلى تعزيز المشاريع المتعددة الأطراف في مجالات التعليم والطاقة والأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والأمن الإقليمي والسياحة. وقد عقدت منذ نسخته الأولى عدة اجتماعات على مستوى أدنى، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مبادرات حتى الآن.



وقال الدبلوماسيون العرب والإسرائيليون إن الولايات المتحدة تضغط مرة أخرى على الأردن للانضمام إلى الاجتماع الوزاري، الذي امتنعت عن حضوره العام الماضي بعد أن دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الملك عبد الله لزيارة رام الله في نفس اليوم. ومنذ ذلك الحين، أصرت عمان علناً على أنها لن تنضم إلى المنتدى طالما أن الفلسطينيين ليسوا على الطاولة.



وقال الدبلوماسي العربي الكبير: "هذا التسريب يهدد مرة أخرى بإعادتنا إلى الوراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بإقناع الأعضاء الجدد بالانضمام، لأنه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ووزرائها لا يفهمون الوضع الحساس المطروح".



وقال دبلوماسي عربي كبير آخر: "نحن بحاجة إلى بيئة هادئة حتى نتمكن من الاجتماع، والشعور هو أن هذه الحكومة [الإسرائيلية] لا تستطيع ضمان ذلك، حتى لأقصر فترة من الوقت".



وأضاف الدبلوماسي: "لا أستطيع أن أتخيل أن هذا يساعد الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق [التطبيع] مع المملكة العربية السعودية أيضًا".





وقال الدبلوماسيان العربيان إن عاصمتيهما تضغط أولا على إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعقد قمة أخرى في العقبة مع الأردن ومصر والولايات المتحدة، حتى تتمكن إسرائيل من تقديم بعض النتائج إلى رام الله قبل انعقاد منتدى النقب مرة أخرى في المغرب.



وقد عُقد اثنان من هذه التجمعات في وقت سابق من هذا العام في الأردن ومصر، لكن الحرص في تل أبيب ورام الله على الانعقاد مرة ثالثة منخفض وسط العنف المستمر في الضفة الغربية والموافقات القياسية على بناء المستوطنات.



وقال أحد الدبلوماسيين العرب إن هناك أيضا اعترافا بأن كل ما تسمح به حكومة نتنياهو للفلسطينيين سيكون محدودًا، وتكهن بأن التقدم في تطوير منتدى النقب سيكون متواضعًا بالمثل.



وبحسب ما ورد امتد الإحباط من سلوك كوهين إلى واشنطن أيضا، حيث قال مسؤول أمريكي إن التسريب الإسرائيلي "قتل" قناة المحادثة الناشئة بين إسرائيل وليبيا – وهي عضو محتمل آخر في منتدى النقب.



وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أصدرت بيانها حول لقاء كوهين مع المنقوش بعد أن تم تسريبه بالفعل للصحافة، لكن لم يكن من الواضح ما هو التسريب الذي كانت إسرائيل تشير إليه.



وأدى البيان الإسرائيلي إلى احتجاجات متفرقة في طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا في وقت متأخر من يوم الأحد. وبحلول يوم أمس الإثنين، أقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الوزيرة المنقوش، وقال إنه سيتم فتح تحقيق معها حول لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.



ولم يوضح الدبيبة الأسس التي سيتم التحقيق مع المنقوش فيها. ومع ذلك، فمن غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب قانون عام 1957 في ليبيا.



وكان منظمو منتدى النقب قد خططوا في السابق للاجتماع في شهر يوليو/تموز الماضي، لكن المغرب أعلن قرارًا بتأجيل الاجتماع بعد إعلان إسرائيل أنها ستتقدم بخطط لبناء 4500 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية.





وقبل ذلك، كان هناك حديث عن عقد الاجتماع الوزاري في شهر يناير/كانون الثاني، لكن هذه الخطط فشلت أيضًا وسط التوترات الإسرائيلية الفلسطينية والقلق بشأن حكومة نتنياهو الجديدة.



وفي شهر يونيو/حزيران، قال كوهين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إنه من المقرر أن تشارك دولتان ليس لهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في هذا الاجتماع المؤجل، لكنهما ستفعلان ذلك عندما يُعقد في نهاية المطاف. ولم يحدد هذه الدول، لكن مسؤولين مطلعين على الأمر قالوا في ذلك الوقت إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول في أفريقيا حول حضور منتدى النقب كمراقبين.